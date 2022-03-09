Мазепин сообщил о создании фонда помощи российским спортсменам

Российский автогонщик Никита Мазепин рассказал о создании фонда помощи спортсменам, которые лишись возможности участвовать в соревнованиях из-за наложенных санкций в связи с ситуацией на Украине.

«Сегодня хочу объявить о создании фонда для спортсменов, которые потеряли возможность выступать. Спонсироваться будет компанией «Уралкалий». Мы будем оказывать юридическую помощь, когда спортсмены захотят оспорить свой статус. Мы начнём с паралимпийской сборной России», — цитирует Мазепина «Матч ТВ».

Автогонщик объяснил, что целью фонда будет оказание помощи спортсменам для участия в соревнованиях по спортивным принципам, а не по национальному признаку.

Напомним, что команда «Формулы-1» Haas разорвала контракт с 23-летним гонщиком из-за ситуации на Украине.

Ранее Мазепин заявил, что возвращаться в Haas не собирается.