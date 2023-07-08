Без флага, гимна и медалей: российских и белорусских атлетов готовы допустить до Азиатских игр, но с одобрения МОК

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Азиатских играх 2023 года, однако лишь в том случае, если МОК одобрит их участие. Об этом заявили в Олимпийском совете Азии. При этом атлеты выйдут на старт в нейтральном статусе и не будут награждаться медалями. В национальных федерациях положительно оценивают возможность получить соревновательный опыт, однако не согласны с выдвинутыми дискриминационными условиями.

Олимпийский совет Азии принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов до Азиатских игр, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу. Об этом сообщило издание Inside the Games. Первоначально эта идея родилась ещё зимой, а её реализация должна была помочь атлетам квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года.

Однако, как стало известно, для этого требуется соблюсти целый ряд дополнительных условий и ограничений.

«Делегаты 45 азиатских национальных олимпийских комитетов на 42‑й Генеральной ассамблее ОСА в Бангкоке в субботу, 8 июля, были проинформированы о том, что в случае получения одобрения МОК не более 500 спортсменов в 12 индивидуальных видах спорта из России и Белоруссии будут допущены к участию в соревнованиях. Окончательное решение будет принято при сотрудничестве МОК, ОСА, HAGOC и международных и азиатских спортивных федераций», — приводит заявление пресс-службы ОСА «Матч ТВ».

Если все заинтересованные стороны достигнут соглашения, россияне смогут выступить в Китае, однако им не будут вручаться медали, а соревноваться они станут как независимые спортсмены и под нейтральным флагом.

По данным RT, в Олимпийском комитете России перспективу поездки на Азиаду будут обсуждать на заседании Бюро исполкома на будущей неделе. Пока же в национальных федерациях высказывают собственное мнение по актуальному вопросу. Так, президенту Российской федерации прыжков в воду Станиславу Дружинину выступление на выдвинутых условиях кажется проблематичным.

«Буду рад, если мы сможем поехать. К сожалению, действующие рекомендации МОК, которых также придерживается ОСА, не дают возможности россиянам выступать на равных, недискриминационных условиях в их мероприятиях. Это заключение правового характера — даже не идеологического. Любая декларация политического характера есть административное либо даже уголовное нарушение российского законодательства», — заявил Дружинин RT.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в свою очередь отметил, что всегда нужно использовать возможности принимать участие в международных стартах.

«Выступить на Азиатских играх — прекрасно, тем более что у нас всегда были и остаются, невзирая ни на что, очень тесные отношения с нашими азиатскими братьями: и киргизами, и казахами, и узбеками, и китайцами. Мы с ними контактируем, общаемся, обмениваемся опытом и учебно-тренировочной работой. И воспользоваться возможностью выступить на международных соревнованиях обязательно нужно», — сказал Мамиашвили RT.

При этом он усомнился, что на Азиаде россиянам позволят завоевывать олимпийские лицензии, а также выразил мнение, что вопрос допуска россиян к парижским Играм лежит не в спортивной плоскости.

«Пока это безумие, когда злобное меньшинство навязывает своё мнение олимпийскому движению, не закончится, ничего путного не будет. Мир должен понять, что детям и молодёжи нужно дать возможность общаться, соревноваться, дружить, узнавать друг друга, знакомить со своей культурой. А пока агрессивное меньшинство заточено на разруху и уничтожение, я перспектив не вижу», — подчеркнул глава ФСБР.

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Аналогичные сомнения выразила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, а лидер отечественных лыжников Елена Вяльбе выступила категорически против участия на дискриминационных условиях.

«Не знаю относительно зачётов, это скорее уже сами страны так делают. Но самое главное — сейчас не время, чтобы стоять перед ними на коленях с белым флагом в руках. Если моё мнение спросят — будь то Министерство спорта или Олимпийский комитет, я буду против», — заявила Вяльбе «Матч ТВ».

Между тем важным обстоятельством в контексте предложенных условий участия является финансирование. Как отметил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов, необходимо понять, готово ли Министерство спорта РФ взять на себя расходы на выступление спортсменов на Азиаде в нейтральном статусе.

Обозреватель RT Елена Вайцеховская также задалась этим вопросом. По её мнению, очевидно, что «банкет» должен состояться не за государственный счёт.

«Если речь идёт о выступлении вне конкурса, тут каждый должен быть сам за себя: бронировать билеты, жильё, обеспечивать группу сопровождения, питание. Призовых, понятное дело, тоже не будет. Платить их людям, не представляющим страну, в текущей ситуации было бы просто безнравственно. Сумеют люди самостоятельно найти спонсоров — прекрасно. Захочет им в этом поиске в частном порядке помочь кто-то ещё — вообще замечательно. В конце концов, можно и за свои поехать», — написала олимпийская чемпионка в своём Telegram-канале.

При этом она подчеркнула, что в данной ситуации больше интересен не финансовый вопрос, а идеологический.

«Самая большая проблема на самом деле не в этом. А в том, что ОКР и Минспорта до сих пор не выработали по этому вопросу позицию, которую поддерживали бы (или хотя бы не принимали в штыки) как спортивные федерации, так и отдельные топ-атлеты», — подчеркнула Вайцеховская.