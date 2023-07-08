Екимов: решение об участии в Азиатских играх будет зависеть от ОКР и Минспорта
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«Для того чтобы понять, насколько вообще всё это возможно для нас, нужно услышать на этот счёт позицию нашего Олимпийского комитета... если мы говорим о нейтральном статусе, тогда нужно понять, готов ли Минспорт финансировать участие наших спортсменов в этом статусе в Азиатских играх», — сказал Екимов «Матч ТВ».
Он также подчеркнул, что от данных двух решений будет зависеть участие спортсменов на соревнованиях в Азии.
Как сообщает Inside the Games, российские спортсмены выступят на Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе.
По информации источника, участие в данном турнире поможет россиянам и белорусам в перспективе пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.
Азиатские игры 2023 года состоятся в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.
Напомним, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.
Ранее глава ASOIF призвал международные федерации помочь МОК в вопросе допуска россиян к Играм.