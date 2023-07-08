Екимов: решение об участии в Азиатских играх будет зависеть от ОКР и Минспорта

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов высказался о возможном участии российских спортсменов на Азиатских играх 2023 года.

«Для того чтобы понять, насколько вообще всё это возможно для нас, нужно услышать на этот счёт позицию нашего Олимпийского комитета... если мы говорим о нейтральном статусе, тогда нужно понять, готов ли Минспорт финансировать участие наших спортсменов в этом статусе в Азиатских играх», — сказал Екимов «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что от данных двух решений будет зависеть участие спортсменов на соревнованиях в Азии.

Как сообщает Inside the Games, российские спортсмены выступят на Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе.

По информации источника, участие в данном турнире поможет россиянам и белорусам в перспективе пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Азиатские игры 2023 года состоятся в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Напомним, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее глава ASOIF призвал международные федерации помочь МОК в вопросе допуска россиян к Играм.