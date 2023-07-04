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Глава ASOIF призвал международные федерации помочь МОК в вопросе допуска россиян к Играм

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Глава Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти высказал мнение, что международные федерации должны оказать помощь Международному олимпийскому комитету (МОК) в вопросе допуска российских спортсменов.

«Мы призываем людей найти способ включить нейтральных спортсменов в соревнования. Позицию федераций, следуя рекомендациям МОК с некоторой гибкостью, зависящей от вида спорта, я считаю большим вкладом для более комфортного принятия окончательного решения по допуску россиян и белорусов к Олимпиаде», — цитирует Битти Inside the Game.

Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Привалова заявила, что легкоатлеты из России надеются на участие в Олимпиаде в Париже.

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