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Привалова заявила, что легкоатлеты из России надеются на участие в Олимпиаде в Париже

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Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.
Привалова заявила, что легкоатлеты из России надеются на участие в Олимпиаде в Париже
  • AFP
  • © LUDOVIC MARIN

«Какая сейчас практическая польза от выполнения олимпийских квалификационных норм для спортсменов? Время покажет. Конечно, спортсмены надеются принять участие в Олимпийских играх, но уже особо не зацикливаются на этом, учитывая, как давно подвергается санкциям российская лёгкая атлетика», — приводит слова Приваловой пресс-служба ОКР.

Она также подчеркнула, что целью спортсменов на данный момент являются результаты. По её словам, выполняя норматив Олимпийских игр, спортсмены доказывают себе, что считаются конкурентоспособными.

Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Привалова высказалась о травме чемпиона мира в беге с барьерами Сергея Шубенкова.

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