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Привалова — о переломе Шубенкова: счастье, что это всего лишь ключица

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Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о травме чемпиона мира в беге с барьерами Сергея Шубенкова.
Привалова — о переломе Шубенкова: счастье, что это всего лишь ключица
  • РИА Новости

«Не знаю всех подробностей, могу сказать лишь одно: счастье, что это всего лишь ключица. Для спортсмена любая травма плоха, но самое страшное — это голова и ноги. Думаю, Сергей сделает из этой ситуации правильные выводы. Посмотрим, что покажет обследование и сколько займёт восстановление. Возможно, этот сезон у него вылетит полностью. Но я верю, что он вернётся к тренировкам и ещё порадует нас своими выступлениями. Пусть даже и только в следующем году», — заявила олимпийская чемпионка Сиднея в разговоре с RT.

По её мнению, высказанные тренером спортсмена Сергеем Клевцовым сомнения по поводу продолжения карьеры бегуна объясняются скорее переживаниями специалиста, нежели объективной картиной.

«Мне кажется, это было сказано на эмоциях, и тут я тренера полностью понимаю. Он столько сил вкладывал в подготовку, и вот сейчас, в разгар сезона, когда вся эта работа должна была воплощаться в результат, случается такая неприятная ситуация», — отметила Привалова.

Ранее тренер Шубенкова признал, что атлет может не вернуться в спорт после ДТП.

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