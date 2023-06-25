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Тренер Шубенкова признал, что атлет может не вернуться в спорт после ДТП

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Сергей Клевцов, тренер чемпиона мира в беге с барьерами Сергея Шубенкова, дал понять, что его подопечный после падения с мотоцикла может завершить карьеру легкоатлета.
Тренер Шубенкова признал, что атлет может не вернуться в спорт после ДТП
  • Gettyimages.ru

«У человека точно не десять лет карьеры впереди, и он часть карьеры берёт и выбрасывает. Не знаю, когда он вернётся к тренировкам, я даже готов, что он не вернётся уже, судя по тому, что всё идёт по нисходящей», — цитирует тренера РИА Новости.

По его словам, существуют два Шубенкова — до 2018 года и после.

«Это абсолютно немотивированный, непрофессиональный и идиотский поступок», — заключил Клевцов.

25 июня стало известно, что Шубенков травмировался после попытки прокатиться на мотоцикле. У 32-летнего спортсмена перелом ключицы, ему поставили кольца, чтобы стянуть лопатки.

Шубенков стал чемпионом мира в 2015 году в беге на 110 м с барьерами.

Ранее Шубенков выразил мнение, что в студенческом спорте США есть допинг.

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