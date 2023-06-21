Шубенков выразил мнение, что в студенческом спорте США есть допинг

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков высказался о проблеме допинга в Соединённых Штатах Америки.

«Изучая вопрос, я, к большому удивлению, понял, что профессиональные лиги — бейсбол, американский футбол и даже НХЛ с НБА — WADA к себе не пускают. А если так, то сомневаться в употреблении там запрещённых препаратов вообще не надо», — цитирует Шубенкова Sports.ru.

Он также предположил, что многие университеты не отправляют своих студентов на международные соревнования из-за вопроса допинга.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Шубенков признался, что обрёл христианское смирение после недопуска на зарубежные старты.