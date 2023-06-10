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Шубенков признался, что обрёл христианское смирение после недопуска на зарубежные старты

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Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков сообщил, что перестал сильно переживать из-за отстранения российских спортсменов от международных стартов.
Шубенков признался, что обрёл христианское смирение после недопуска на зарубежные старты
  • РИА Новости

«Будут на следующий год Олимпийские игры, и там опять начнётся свистопляска вокруг допуска-недопуска. Надоело всё это, если честно, и уже присутствует какое-то смирение христианское», — цитирует Шубенкова ТАСС.

Он подчеркнул, что пытается «цепляться за то, что у нас есть сейчас».

«Здесь тоже ребята на пятки наступают. Ты 13,70 бежишь, а они ещё медленнее», — добавил Шубенков.

Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на «Мемориале братьев Знаменских» в Москве. Он показал результат — 13,69 секунды. Вторым стал Константин Шабанов (13,92). Третьим стал белорус Виталий Парахонько (13,94).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Илья Иванюк одержал победу в прыжках в высоту на «Мемориале братьев Знаменских».



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