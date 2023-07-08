Винер — о возможном допуске россиян на Азиатские игры: я в это не верю
- РИА Новости
«Ничего неизвестно пока. В каком статусе будут спортсмены выступать, как они будут отбираться. И если будут отбираться, то будут ли участвовать на Олимпиаде. Я в это не верю», — цитирует Винер «СЭ».
Как сообщает Inside the Games, российские спортсмены выступят на Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе. Отмечается, что участие в данном турнире поможет россиянам и белорусам в перспективе пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.
Ранее глава ASOIF призвал международные федерации помочь Международному олимпийскому комитету в вопросе допуска россиян к Играм.