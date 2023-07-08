Узнать больше

Винер — о возможном допуске россиян на Азиатские игры: я в это не верю

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала возможный допуск российских спортсменов к Азиатским играм.
Винер — о возможном допуске россиян на Азиатские игры: я в это не верю
  • РИА Новости

«Ничего неизвестно пока. В каком статусе будут спортсмены выступать, как они будут отбираться. И если будут отбираться, то будут ли участвовать на Олимпиаде. Я в это не верю», — цитирует Винер «СЭ».

Как сообщает Inside the Games, российские спортсмены выступят на Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе. Отмечается, что участие в данном турнире поможет россиянам и белорусам в перспективе пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Ранее глава ASOIF призвал международные федерации помочь Международному олимпийскому комитету в вопросе допуска россиян к Играм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить