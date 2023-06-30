«Требуем незамедлительно предоставить объяснения»: МИД выразил протест после задержания российского хоккеиста в Польше

В Польше заявили о задержании российского хоккеиста по подозрению в шпионаже. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. По данным СМИ, задержанный — 20-летний уроженец Реутова Максим Сергеев, играющий с 2021 года за «Заглембе» из города Сосновец. В МИД России выразили протест Варшаве и потребовали незамедлительно предоставить исчерпывающие объяснения.

Российский хоккеист, выступающий в одной из команд чемпионата Польши, был задержан по подозрению в шпионаже. Об этом, не называя имени спортсмена, заявил генеральный прокурор страны и министр юстиции Збигнев Зебро на своей странице в Twitter.

«Российские шпионы попадают один за другим! Очередной успех следователей Национальной прокуратуры и Агентства внутренней безопасности. Был пойман шпион под видом спортсмена. Россиянин был игроком клуба Первой лиги. Это уже 14-й задержанный член раскрытой нами шпионской сетки. Я благодарю прокуроров и сотрудников агентства за вовлечённость в защиту родины», — написал политик.

Как утверждает пресс-служба министра-координатора по делам спецслужб, россиянин, проживавший в Польше с 2021 года, выполнял задания иностранных спецслужб по исследованию критически важной инфраструктуры в некоторых регионах, сообщает ТАСС.

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Спортсмену предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку. За это ему может грозить до десяти лет лишения свободы. По решению суда хоккеиста отправили под арест на три месяца.

Между тем в посольстве РФ заявили, что не получали официальной информации от правоохранительных органов о задержании российского гражданина на территории Польши.

«Посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства произошедшего. Российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь. Как заявил прокурор Польши, это «14-й случай ареста российских граждан». Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипмиссия России направила ноту в МИД Польши с запросом об информации о задержанном хоккеисте, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что ситуация прояснится в ближайшее время.

«Я уверен, что посольство это всё будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим, хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей», — подчеркнул Песков.

По данным польских СМИ, задержанный спортсмен — 20-летний Максим Сергеев, уроженец Реутова. С 2021 года он выступает за клуб «Заглембе» из города Сосновец. В последний раз хоккеист выходил на площадку 5 февраля 2023 года в матче юниорской лиги.

Один из одноклубников россиянина на условиях анонимности подтвердил «Матч ТВ», что хоккеист действительно арестован.

«Не нахожусь сейчас там, сложно сказать, что именно произошло. Есть информация, что его действительно задержали. (Виделись с ним. — RT) пару месяцев назад. Там ситуация пока не очень понятная, сложно что‑либо точно сказать. Но факт задержания есть. Грозит срок человеку. Это случилось пару дней назад. Просто только сегодня появилась официальная информация в польской прессе», — сообщил игрок.

Между тем задержание спортсмена вызвало шквал недовольства и в хоккейной, и в политической среде. Так, по мнению председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрия Свищёва, обвинение против россиянина абсолютно надуманное.

«Это вопиющий и абсолютно негодяйский поступок польских властей. Очевидно, что никакого отношения к шпионским скандалам наш спортсмен не имеет. Это очередная выдумка польских политиков. Потому что в последнее время всё, что связано с Россией, вызывает у них панический страх. Русофобские настроения стали в Польше в порядке вещей. Сейчас они добрались до спортсменов», — заявил парламентарий RT.

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Он также отметил, что польские власти нанесли себе серьёзный репутационный удар, а также выразил уверенность, что МИД РФ сделает всё возможное, чтобы отечественного хоккеиста отпустили из-под стражи и вернули на Родину.

«Пусть этот инцидент станет наглядным примером для всего мирового спорта, как во имя политики власти Польши пренебрегают всеми принципами человеческой морали. Потому что я не помню, чтобы когда-нибудь спортсмен имел отношение к шпионскому скандалу», — подчеркнул Свищёв.

Его коллега по законотворческому цеху Светлана Журова назвала всю эту историю очередной попыткой запугать российских граждан. По её мнению, все страны Евросоюза делают всё возможное, чтобы спортсмены из России не принимали участия в международных соревнованиях.

«Я всегда говорила, что после такого отношения со стороны властей ехать в эти страны становится небезопасно. Потому что могут подмешать допинг, подбросить наркотические вещества. Теперь вот придумали историю со шпионажем. Вот зачем молодому парню, хоккеисту, заниматься шпионажем? Что он мог такого важного выяснить, играя в хоккей? Так что для меня эта история чересчур странная. Он же не на каком-то предприятии военном что-то делал. И самое главное, что Польша в данной ситуации действует безжалостно и крайне отчаянно. Они даже не берут в расчёт тот факт, что этот инцидент может нанести серьёзный удар по репутации всего польского спорта, да и по государству в целом. Это просто маниакальное желание не допустить наших спортсменов до соревнований», — заявила олимпийская чемпионка RT.

По мнению адвоката, специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, надежд на оправдательный приговор Сергеева крайне мало. Она уверена, что дело против спортсмена полностью сфабриковано и это является следствием многолетней русофобской риторики польских властей.

«Если раньше они выступали против сотрудников консульства РФ, то теперь решили просто арестовывать российских граждан, бросать их в тюрьму. Всё это нужно, чтобы обосновать свои враждебные действия против России, в том числе в глазах собственных граждан, и оправдать дальнейшие санкции. Доказать свою невиновность в этой стране, в этих судах спортсмену будет практически невозможно. Российская Федерация сейчас может помочь ему лишь в одном — найти хорошего адвоката. Но мы понимаем, что это дело будет закрытым, засекреченным, польские адвокаты будут бояться идти открыто против своих же властей. Попытка российской стороны затребовать экстрадицию спортсмена явно обречена на провал: Польша не отдаст», — заявила Ярмуш в беседе с RT.

Она также отметила, что представителям посольства, скорее всего, не удастся получить доступ к материалам дела хоккеиста. Изучить его сможет только адвокат, но ему будет запрещено разглашать какие бы то ни было сведения во время следствия. Тем не менее консулы по своим полномочиям вправе требовать встречи с российским гражданином. Уже в личной беседе они смогут выяснить, в чём конкретно его обвиняют и какие предъявляют доказательства.

При этом, по мнению юриста, россиянам, в том числе и спортсменам, следует более осмотрительно подходить к выбору страны для работы.

«Мы понимаем, что спортсмен не шпион. Ему просто не повезло. В каком-то смысле он сам виноват, что, не учитывая антироссийские настроения в Польше, поехал играть в эту страну и подверг себя опасности. Его же не похитили — он сам туда поехал. За это он сейчас и расплачивается. За своё гражданство, за свою национальность он будет подвергаться там полной дискриминации. Потому что это такая страна. Там всё русское подлежит угнетению, и никакая правозащитная организация палец о палец не ударит, чтобы помочь россиянину», — заметила Ярмуш.