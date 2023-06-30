Выстрел себе в ногу: чем чреват для Чехии запрет на выступление россиян в соревнованиях на территории страны

Кабинет министров Чехии одобрил запрет на участие российских спортсменов в любых соревнованиях на территории республики и рекомендовал своим атлетам придерживаться того же принципа в России. При этом пока не ясен механизм реализации ограничения. По мнению спортивного юриста Анны Анцелиович, попытки расторгнуть контракты с игроками могут обернуться для клубов денежными потерями. Тем временем организаторы теннисного турнира в Праге беспокоятся о его судьбе и пытаются выяснить, что на практике означает предложение правительства.

Правительство Чехии запретило участие спортсменов и команд, представляющих Россию, в соревнованиях и матчах, организуемых на территории страны. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров. Кроме того, власти Чехии запретили своим атлетам выступать на территории РФ. Соответствующее предложение было внесено Министерством образования, молодёжи и спорта, которое, в свою очередь, получило запрос от национальных спортивных федераций.

Это решение стало продолжением общей политики государства. Как известно, Олимпийский комитет Чехии выступает против любой формы участия России и Белоруссии в Играх-2024 и квалификационных соревнованиях, относящихся к ним. Некоторое время назад там предложили представителям обеих стран подписать декларацию, осуждающую агрессию против любого государства — члена ООН со стороны другой страны.

В России критически отреагировали на законодательные ограничения чешской стороны. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала событие одним словом: «Ксенофобия».

Одним из тех людей, кто активно продвигал эти запреты, был двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек. Бывший хоккеист, в своё время защищавший цвета московского «Спартака», не раз называл недопустимым выступление чешских хоккеистов в КХЛ, а также критиковал НХЛ за то, что там продолжают делать погоду россияне. Кроме того, он регулярно призывает международное спортивное сообщество отстранить российских и белорусских атлетов от участия в любых соревнованиях и даже собирается выступить с агитационной речью в Европарламенте по поводу Олимпиады в Париже.

Что касается чешских хоккеистов, то их на данный момент в КХЛ трое: Дмитрий Яшкин из «Ак Барс», а также Рудольф Червени и Либор Шулак из «Адмирала». Кроме того, в мае Давид Скленичка должен присоединиться к «Барысу», а Лукаш Клок — к «Нефтехимику».

Какие именно санкции могут последовать в отношении спортсменов после введения нового правила, пока не ясно. О том, что хоккеистов из КХЛ не приглашают в сборную Чехии, известно уже давно.

«Перед чемпионатом мира [2023 года] кто-то из тренеров спрашивал высшее начальство о том, изменилась ли позиция. Но всё осталось по-прежнему — никого из КХЛ не вызывают. Никто из сборной мне не звонил и никакого общения нет, хотя с генеральным менеджером команды Мартином Гавлатом мы вместе играли в «Сент-Луисе». С ним легко нашли бы общий язык. Но звонить и спрашивать меня, как дела, в нынешней ситуации ему не было смысла», — рассказывал Яшкин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также пока не ясно, каким образом будет реализован запрет на участие россиян в соревнованиях на территории Чехии. Вероятный механизм — отказ в выдаче виз. Ранее к этому способу уже прибегли в Польше и Прибалтике.

На этом фоне интересно, как к введённым ограничениям отнесётся Женская теннисная ассоциация, ведь в её календаре присутствует турнир в Праге, ближайший розыгрыш которого стартует 31 июля. Как известно, в прошлом году Уимблдон подвергся суровым санкциям со стороны ATP и WTA за недопуск россиян и белорусов. В частности, соревнования были лишены рейтинговых очков и получили, по сути, статус выставочных, а Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) были выписаны солидные штрафы от обеих федераций.

Вполне возможно, что аналогичная участь ожидает и Prague Open. При этом, если розыгрыш лишится рейтинговых очков, вряд ли топовые теннисистки вообще захотят принимать в нём участие, ведь это далеко не турнир Большого шлема. Понимают это, вероятно, и организаторы. По словам пресс-секретаря турнира Карела Тейкала, они продолжают консультации с органами государственного управления, чтобы понять, что принятое решение правительства означает для них на практике.

По мнению председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрия Свищёва, чешское правительство своими решениями вредит развитию спорта в своей стране.

«Это точно неспортивное поведение государства, которое вмешивается в дела спортсменов. Тем самым Чехия нарушает правила проведения соревнований на своей территории, потому что страна-организатор обязана обеспечить визовую поддержку странам-участницам. Теперь международные федерации при выборе места проведения соревнований будут задумываться, а стоит ли Чехии давать турниры, раз у них такие сложности. Этим решением чехи сами себе выстрелили в ногу», — приводит слова парламентария «Матч ТВ».

Сложности могут возникнуть и у спортивных клубов, в которых уже выступают россияне. Так, в футбольном «Словацко» играет Владислав Лёвин. По мнению спортивного юриста Анны Анцелиович, чешские власти не могут заставить россиянина покинуть страну, пока у него есть законные основания на пребывание там. При этом полузащитник может потребовать компенсацию, если договор с ним будет разорван в одностороннем порядке.

«Клубы из Чехии могут попытаться расторгнуть контракт с российским игроком, если им действительно запрещено и они посчитают, что это распространяется на командные виды спорта, но тогда их будет ждать достаточно длинный спор в ФИФА, потому что расторжение не по инициативе игрока, а клуба. А в регламентах ФИФА закреплена стабильность футбольных контрактов, если кто-то подписал, то обязан соблюдать, то есть здесь речь может идти о большой компенсации в отношении игрока», — цитирует специалиста ТАСС.