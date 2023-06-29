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Чехия запретила российским спортсменам выступать на соревнованиях в стране

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Правительство Чехии согласилось запретить спортсменам из России принимать участие в соревнованиях на территории страны.
Чехия запретила российским спортсменам выступать на соревнованиях в стране
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  • © Atlantide Phototravel

Как сообщает sport.cz со ссылкой на пресс-релиз кабинета министров, также правительство запретило чешским спортсменам выступать в соревнованиях на территории России.

Соответствующее предложение поступило от Министерства образования Чехии.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что политика МОК в отношении россиян не работает.

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