Поздняков: политика МОК в отношении россиян не работает

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о политике Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска российских атлетов.

«Та политика, которую выбрал МОК, не работает в настоящий момент. Никаких практических действий после этих решений не происходит. Сейчас задача ОКР — доводить чёткую позицию до наших коллег из Лозанны, чтобы они были информированы о подходах, которые не работают», — цитирует Позднякова «Матч ТВ».

Он добавил, что фактический дедлайн допуска россиян — дата начала Олимпийских игр 2024 года в Париже.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что Поздняков выразил несогласие со словами главы МОК Томаса Баха о политизированности Игр дружбы.