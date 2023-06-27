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Поздняков: политика МОК в отношении россиян не работает

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о политике Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска российских атлетов.
Поздняков: политика МОК в отношении россиян не работает
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Та политика, которую выбрал МОК, не работает в настоящий момент. Никаких практических действий после этих решений не происходит. Сейчас задача ОКР — доводить чёткую позицию до наших коллег из Лозанны, чтобы они были информированы о подходах, которые не работают», — цитирует Позднякова «Матч ТВ».

Он добавил, что фактический дедлайн допуска россиян — дата начала Олимпийских игр 2024 года в Париже.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Ранее сообщалось, что Поздняков выразил несогласие со словами главы МОК Томаса Баха о политизированности Игр дружбы.

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