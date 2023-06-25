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Поздняков выразил несогласие с Бахом о политизированности Игр дружбы

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил несогласие с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом о политизированности Игр дружбы.
Поздняков выразил несогласие с Бахом о политизированности Игр дружбы
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«Абсолютно не согласен с этой формулировкой. Дело в том, что политизированным с нашей точки зрения является решение не допускать российских спортсменов до соревнований», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Во время внеочередной сессии МОК Бах назвал Игры дружбы политизированными соревнованиями.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Поздняков отреагировал на решение Европейской конфедерации фехтования (EFC) отстранить россиян от соревнований под своей эгидой.

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