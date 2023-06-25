Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Поздняков: решение Европейской конфедерации фехтования отстранить россиян — политическое

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на решение Европейской конфедерации фехтования (EFC) отстранить россиян от соревнований под своей эгидой.
Поздняков: решение Европейской конфедерации фехтования отстранить россиян — политическое
  • Gettyimages.ru

«EFC пытается быть более политической организацией, чем профессиональные политики. Это политическое решение, не имеющее ничего общего с идеалами олимпизма и международного олимпийского движения», — цитирует Позднякова «Матч ТВ».

24 июня EFC отстранила от международных стартов российских и белорусских фехтовальщиков. 

Более того, было приостановлено членство в EFC национальных федераций России и Белоруссии.

Ранее Томас Бах осудил отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить