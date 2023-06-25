Поздняков: решение Европейской конфедерации фехтования отстранить россиян — политическое

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на решение Европейской конфедерации фехтования (EFC) отстранить россиян от соревнований под своей эгидой.

«EFC пытается быть более политической организацией, чем профессиональные политики. Это политическое решение, не имеющее ничего общего с идеалами олимпизма и международного олимпийского движения», — цитирует Позднякова «Матч ТВ».

24 июня EFC отстранила от международных стартов российских и белорусских фехтовальщиков.

Более того, было приостановлено членство в EFC национальных федераций России и Белоруссии.

Ранее Томас Бах осудил отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам.