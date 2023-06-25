Поздняков: решение Европейской конфедерации фехтования отстранить россиян — политическое
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«EFC пытается быть более политической организацией, чем профессиональные политики. Это политическое решение, не имеющее ничего общего с идеалами олимпизма и международного олимпийского движения», — цитирует Позднякова «Матч ТВ».
24 июня EFC отстранила от международных стартов российских и белорусских фехтовальщиков.
Более того, было приостановлено членство в EFC национальных федераций России и Белоруссии.
Ранее Томас Бах осудил отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам.