Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Бах осудил отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам

Короткая ссылка
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах критически высказался о решении Польши не выдавать визы российским фехтовальщикам.
Бах осудил отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Индивидуальный турнир по фехтованию в Болгарии прошёл в минувшие выходные, изначально он должен был пройти в Польше, но польское правительство отказалось выдавать визы россиянам, что было настоящей дискриминацией», — сказал Бах.

Этап Кубка мира должен был пройти с 21 по 23 апреля в Польше. Турнир является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК ещё не выработал критерии допуска россиян к ОИ 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить