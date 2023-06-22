Бах осудил отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах критически высказался о решении Польши не выдавать визы российским фехтовальщикам.

«Индивидуальный турнир по фехтованию в Болгарии прошёл в минувшие выходные, изначально он должен был пройти в Польше, но польское правительство отказалось выдавать визы россиянам, что было настоящей дискриминацией», — сказал Бах.

Этап Кубка мира должен был пройти с 21 по 23 апреля в Польше. Турнир является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК ещё не выработал критерии допуска россиян к ОИ 2024 года.