Бах осудил отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам
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«Индивидуальный турнир по фехтованию в Болгарии прошёл в минувшие выходные, изначально он должен был пройти в Польше, но польское правительство отказалось выдавать визы россиянам, что было настоящей дискриминацией», — сказал Бах.
Этап Кубка мира должен был пройти с 21 по 23 апреля в Польше. Турнир является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.
28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее сообщалось, что МОК ещё не выработал критерии допуска россиян к ОИ 2024 года.