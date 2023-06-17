ТАСС: МОК ещё не выработал критерии допуска россиян к ОИ 2024 года

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не выработал условия выступления российских спортсменов на Играх-2024 в Париже.

«Ситуация беспрецедентная, поэтому предугадывать развитие событий сейчас абсолютно бессмысленно. Никаких критериев допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже не выработано», — приводит слова источника ТАСС.

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом МОК и будут называться «нейтральными атлетами». Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее российский гонщик Никита Мазепин заявил, что МОК уведомил его о том, что получил и передал его письмо главе организации Томасу Баху.