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Гашек предложит Европарламенту исключить россиян из всех турниров

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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек в июле выступит перед членами Европарламента с предложением исключить российских и белорусских спортсменов из всех соревнований.
Гашек предложит Европарламенту исключить россиян из всех турниров
  • AP
  • © Gary Wiepert

Как сообщает издание Zprávy Aktuálně.cz, 58-летний чех собирается поговорить с наиболее влиятельными депутатами Европарламента от основных фракций и комитетов, включая бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

По информации источника, бывший вратарь также должен встретиться с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой.

Отмечается, что Гашек считает важным «использовать возможность выступить на таком значимом форуме», несмотря на то что депутаты Европарламента не могут ни к чему призывать спортивные союзы и ассоциации.

При этом олимпийский чемпион не будет выступать на пленуме политических лидеров.

Ранее Гашек заявил, что об участии России в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже не может идти и речи.

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