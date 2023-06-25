Гашек предложит Европарламенту исключить россиян из всех турниров
- AP
- © Gary Wiepert
Как сообщает издание Zprávy Aktuálně.cz, 58-летний чех собирается поговорить с наиболее влиятельными депутатами Европарламента от основных фракций и комитетов, включая бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.
По информации источника, бывший вратарь также должен встретиться с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой.
Отмечается, что Гашек считает важным «использовать возможность выступить на таком значимом форуме», несмотря на то что депутаты Европарламента не могут ни к чему призывать спортивные союзы и ассоциации.
При этом олимпийский чемпион не будет выступать на пленуме политических лидеров.
Ранее Гашек заявил, что об участии России в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже не может идти и речи.