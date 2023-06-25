Майоров: Гашек — дурак, невозможно понять, откуда у него столько негатива к России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров прокомментировал желание бывшего голкипера московского «Спартака» Доминика Гашека выступить перед Европарламентом с призывом отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Доминик Гашек — дурак. Удивительно, что человек, который целый год играл в России за «Спартак», занимается такими вещами. И совершенно невозможно понять, что ему плохого сделала Россия. Откуда столько негатива к нашей стране. Очень обидно слышать от него такие вещи. Но, возможно, у него просто проблемы с головой, вот и всё», — сказал Майоров RT.

Ранее Александр Кожевников назвал Гашека «фашистиком» после его желания выступить перед Европарламентом.