Кожевников назвал Гашека «фашистиком» после его желания выступить перед Европарламентом

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал желание бывшего голкипера сборной Чехии Доминика Гашека выступить перед Европарламентом с призывом отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«У Доминика Гашека серьёзные проблемы с головой. Видимо, решил удариться в политику после того, как его не взяли в Международную федерацию хоккея. После таких заявлений его можно назвать только маленьким фашистиком, у которого прогрессирует старческий маразм. Как-то его зацепила Россия, поэтому он решил присоединиться к русофобам», — заявил Кожевников RT.

Ранее сообщалось, что Гашек предложит Европарламенту исключить россиян из всех турниров.