«Баху нужно покинуть пост, пока его не выкинули»: Кремлёв — о развале олимпийского движения, коррупции и непризнании IBA

Томас Бах — аферист высшей пробы, который развалил олимпийское движение и стал врагом для спортсменов, и ему нужно покинуть свой пост сейчас, пока его не выгнали с позором. Такое мнение в интервью RT высказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв. По его мнению, руководство МОК замешано в финансовых махинациях, и IBA постарается доказать, что права в своих подозрениях. При этом функционер не считает непризнание организации трагедией, поскольку бокс остался в программе Олимпийских игр в Париже.

— Как вы отреагировали на решение МОК лишить признания IBA?

— Нас ситуация, на самом деле, не задела. Самое главное — они не исключили бокс из Олимпиады, испугались. Деньги-то хотят зарабатывать. Мы же чем в первую очередь от них отличаемся? Мы вкладываем в бокс и развиваем его, ни у кого из руководства IBA нет зарплаты, всё делаем на общественных началах. А МОК живёт за счёт спорта, получает миллиарды, но только атлетам из этих средств ничего не доходит, даже медали у них не из настоящего золота, а у нас соответствуют названию.

Международному олимпийскому комитету ещё нужно поучиться у IBA, как грамотно работать и привлекать спонсоров, чтобы эти деньги принадлежали спортсменам, благодаря которым спорт вообще существует. У нас и призовые $10 млн, и независимость проявляем: открыто заявляем, что не будем участвовать в грязных политических играх. Это их, конечно, задевает.

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Они кричат, что с россиянами и белорусами не хотят выступать спортсмены из других стран. Однако в Узбекистане очень успешно прошёл чемпионат мира. Были представители и Европы, и Азии, и Америки. Приехали боксёры со всех континентов. И было рекордное количество участников. Из-за этого к руководству МОК появляются вопросы, и оно от этого в бешенстве. В четверг был взрыв их атомной бомбы. Только кидали её в нас, а попали в себя. После такого решения авторитет комитета упал и прозрачность организации вызывает ещё больше вопросов.

— Что вы будете делать дальше?

— Отстаивать свою независимость и правоту. Сделаем всё возможное, чтобы таких руководителей, как Томас Бах, больше не было в олимпийской семье. Это аферист высшей пробы. Говорит одно, а делает другое. В нём — главная причина развала олимпийского движения, он враг спортсменов. Ему нужно самому покинуть свой пост сейчас, пока его не выкинули из его кресла с позором. С уходом Баха прекратится разрушение олимпийской семьи. Спорт перестанет находиться в таком состоянии.

— Вы говорите, что хотите проверить финансовую отчётность МОК. Но ведь вам наверняка никто не захочет предоставлять документы.

— Конечно, нет. Ведь деньги уже давно в чьих-то карманах и на личных счетах. Но мы найдём все необходимые бумаги и представим их общественности. Просто так ситуацию не оставим. Они говорят, что у нас проблемы с финансами. Только как такое возможно, если мы выплачиваем спортсменам большие призовые. Но о других судят по себе. Это у них, скорее всего, есть махинации. И мы постараемся доказать правоту своих подозрений.

— Какие решения или поступки Баха вызывают у вас вопросы?

— Он уже несколько Игр подряд запрещает спортсменам выступать под своим флагом и гимном, нарушая Олимпийскую хартию. Причём делает из международных федераций марионеток, которые должны слушаться МОК. Организациям угрожают, что их вид спорта могут исключить из турнира. В итоге посмотрите на голосования: всё заранее подготовлено. И если кто-то высказывается против, его сразу же убирают. Выбрали на должность руководителя тирана и теперь сами не знают, как от него избавиться. Но мы поможем очистить олимпийскую семью.

С ним в сговоре и комитет по этике. Кроме того, посмотрите, кто был президентом AIBA в 2016 году, когда на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро произошли спорные судейские решения. Федерацию возглавлял Чинг Куо Ву, который на тот момент входил в исполком МОК. Из-за него в ассоциации началась коррупция, но в комитете про это молчат. Почему? Потому что сами являлись её участниками.

Мы же провели независимое расследование и отправили им все бумаги, а также опубликовали их. Объяснили, кто и как привёл AIBA к коррупции. Они должны нам руки целовать за то, что очистили бокс от этого. Но только им наши действия не нравятся, поскольку мы являемся разоблачителями в том числе и их махинаций. Причём они не могут и критиковать Ву, иначе он сразу разоблачит все их схемы.

— При этом решение по непризнанию IBAпринималось на сессии МОК и за проголосовали около 60 членов.

— В сессии МОК обычно участвуют порядка 100 человек, часть в этот раз вообще не вышли на связь, были только 80 делегатов. Кто боится — проголосовал за, а кто не хочет участвовать в тиранском управлении, просто не появился на голосовании.

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— Когда ждать судебных решений по непризнанию IBA?

— Всем сейчас занимаются юристы. Но это долгий процесс. Для нас непризнание МОК не является глобальной проблемой. Они отстранили нас от организации олимпийских турниров. Да и бог с ним. Пусть сами проводят, мы за это не боремся. Самое главное, что спортсмены будут участвовать в Играх, поскольку это важно для них и стран.

Мы заботимся о боксёрах и не планируем им ничего запрещать, пусть выходят на ринг. Но будем требовать, чтобы каждый спортсмен выступал под своим флагом и гимном. Сами же займёмся организацией чемпионатов мира и другими турнирами, поскольку вид спорта развиваем мы, а не МОК.

— Вас уже не могут снять с должности президента IBA?

— Они пытались это сделать, но я три раза за один год выиграл выборы. Таким образом, ассоциация продемонстрировала свою независимость. Конечно, грустно, что всё так складывается. Поскольку за пару лет IBA сделала больше, чем за последние 30–40 лет. Грустно, что среди членов МОК нет смелых людей, кто может что-то сказать наперекор Баху. Спортивные функционеры забывают, зачем находятся в комитете. Ведь они должны отстаивать интересы спортсменов и национальных федераций, объединять людей. Это же просто общественное движение, а не чья-то корпорация.