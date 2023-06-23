Валуев считает, что МОК делает всё для бойкота Россией Олимпиады в Париже

Депутат Госдумы Николай Валуев высказал мнение, что Россию толкают к тому, чтобы она пропустила Олимпийские игры в Париже.

«Нас толкают к тому, чтобы мы бойкотировали Олимпиаду. Нас ставят в невыносимые условия, которые невыполнимы. Мы говорим об этом. И это несмотря на то, что Томас Бах пытается лавировать между двух огней.

Но сегодня, несмотря на эмоции, мне кажется, нужно сделать так, чтобы мы были правы юридически... должны обозначить свою позицию к русофобской позиции по отношению к спортсменам из России и Белоруссии, а также несогласных спортсменов других стран, которые сегодня смотрят и ждут, чем же всё это закончится.

Это будет очень тяжело... скорее всего, мы не сможем сварить кашу с МОК. Будут образовываться блоки стран — в том числе будут созданы альтернативные соревнования. И они были в прошлом: Игры Доброй воли. Это очень сложно, затратно. Но, скорее всего, это произойдёт. Сегодня мы стоим на пороге создания альтернативных соревнований. Но пока явно желания наших экономических партнёров нет. Россия и Белоруссия в данном решении пока одни. К нам приезжают пока только те, кто колеблются. И ждут, что будет после СВО. К сожалению, в спорт пришла большая грязная политика», — сказал Валуев на пресс-конференции.

Ранее Татьяна Кириенко заявила, что российские боксёры будут выступать только на равных условиях допуска с другими странами.