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Кириенко: российские боксёры будут выступать только на равных условиях допуска

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Кириенко Татьяна Анатольевна заявила, что российские боксёры будут выступать только на равных условиях допуска с другими странами.
Кириенко: российские боксёры будут выступать только на равных условиях допуска
  • Gettyimages.ru
  • © Glasshouse Images

«Узнав о новом решении сессии МОК от 22 июня, нам было непонятно, почему для своего решения по IBA была выбрана именно эта дата. Поскольку для нашей страны 22 июня — День памяти и скорби. И вчера мы не созывали пресс-конференцию, потому что у нас есть традиция зажигать свечи, ходить к мемориалам и вспоминать своих соотечественников. Мы не хотим, чтобы война повторилась. Может быть, чиновникам и эти наши традиции не нравятся? Почему выбрана такая дата? Потому что руководитель федерации россиянин? МОК наносит удар по всему мировому боксу.

Более 30 лет нахожусь в мировой боксёрской семье. Многие пришли в секции бокса на моих глазах. Знаю, какой труд спортсмены вкладывают, чтобы реализовать мечту — выступать на Олимпийских играх. Скажите, как мне смотреть им в глаза, что говорить и как быть, после решения 22 июня.

Но не в боксёрском характере унывать. У нас есть ещё одна дата, великая, 9 мая. Российские боксёры будут выступать только на равных условиях допуска с другими странами. Только в правильных и честных соревнованиях, где все будут равны. Такие соревнования будут. В частности, Игры дружбы, которые состоятся в следующем году», — сказала Кириенко.

Ранее сообщалось, что в Федерации бокса России озабочены решением МОК отозвать признание IBA.

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