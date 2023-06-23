В Федерации бокса России озабочены решением МОК отозвать признание IBA

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кириенко Татьяна Анатольевна выразила озабоченность тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания Международную федерацию бокса (IBA).

«Со своей стороны, Федерация бокса России на протяжении того времени, когда была создана обновленная IBA отмечала прогресс как в развитии самой организации, так и нашего любимого вида спорта.

При этом, мы видели трудности, с которыми столкнулась IBA, получив их в наследство от предыдущего руководства — группы мошенников, которых кто-то умело использовал и сделав IBA заложником корпоративных решений, попирая принципом автономности спорта.

Как известно, Международным олимпийским комитетом принято решение отозвать признание IBA.

В связи с чем, мы выражаем озабоченность в связи с указанным решением, поскольку оно затрагивает интересы не только российских боксёров, тренеров и иных специалистов в области бокса, но и неопределённого круга боксёров всего мира.

Считаем, что МОК показывает политизированный характер данного решения. Мы знаем, что в последнее время много раз МОК предпринимал меры против IBA и лично президента организации Умара Кремлёва. Российские боксёры имели возможность соревноваться на международных соревнованиях. И этот факт вменялся руководству IBA, что они ослушались рекомендаций МОК. Всё на самом деле всё определённо и просто. Всё решалось не лично Кремлёвым, а коллегиально боксёрской семьёй. Ведь без сильнейших российских боксёров мировой бокс просел, стал неинтересным. А чтобы сохранить равенство между спортсменами их допустили с флагом и гимном. Конечно, такое самостоятельное решение IBA взбесило многих, и они начали готовить планы на дальнейшие действия против данной организации, а значит и против всего дома мирового бокса.

Мы обращаемся к руководству МОК и лично Томасу Баху. Призываем прекратить своё давление. И в первую очередь, на российских спортсменов. Дискриминационные решения имеют политический характер», — сказала Кириенко.

Ранее сообщалось, что Светлана Журова считает, что МОК принял предвзятое решение о лишении признания IBA.