В Федерации бокса России озабочены решением МОК отозвать признание IBA
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«Со своей стороны, Федерация бокса России на протяжении того времени, когда была создана обновленная IBA отмечала прогресс как в развитии самой организации, так и нашего любимого вида спорта.
При этом, мы видели трудности, с которыми столкнулась IBA, получив их в наследство от предыдущего руководства — группы мошенников, которых кто-то умело использовал и сделав IBA заложником корпоративных решений, попирая принципом автономности спорта.
Как известно, Международным олимпийским комитетом принято решение отозвать признание IBA.
В связи с чем, мы выражаем озабоченность в связи с указанным решением, поскольку оно затрагивает интересы не только российских боксёров, тренеров и иных специалистов в области бокса, но и неопределённого круга боксёров всего мира.
Считаем, что МОК показывает политизированный характер данного решения. Мы знаем, что в последнее время много раз МОК предпринимал меры против IBA и лично президента организации Умара Кремлёва. Российские боксёры имели возможность соревноваться на международных соревнованиях. И этот факт вменялся руководству IBA, что они ослушались рекомендаций МОК. Всё на самом деле всё определённо и просто. Всё решалось не лично Кремлёвым, а коллегиально боксёрской семьёй. Ведь без сильнейших российских боксёров мировой бокс просел, стал неинтересным. А чтобы сохранить равенство между спортсменами их допустили с флагом и гимном. Конечно, такое самостоятельное решение IBA взбесило многих, и они начали готовить планы на дальнейшие действия против данной организации, а значит и против всего дома мирового бокса.
Мы обращаемся к руководству МОК и лично Томасу Баху. Призываем прекратить своё давление. И в первую очередь, на российских спортсменов. Дискриминационные решения имеют политический характер», — сказала Кириенко.
Ранее сообщалось, что Светлана Журова считает, что МОК принял предвзятое решение о лишении признания IBA.