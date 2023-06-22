Журова: Международную ассоциацию бокса лишили признания за поддержку россиян

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял предвзятое решение о лишении признания Международной ассоциации бокса (IBA).

«Это произошло из-за смелых решений федерации, поддержавшей российских и белорусских спортсменов. И из-за того, что IBA возглавляет россиянин», — цитирует Журову ТАСС.

По её мнению, это сигнал остальным федерациям, которые также планировали поддерживать российских спортсменов.

«Кремлёв принял смелое решение. МОК же использовал рычаги, чтобы воздействовать на IBA», — заключила депутат Госдумы.

МОК 22 июня лишил IBA, президентом которой является россиянин Умар Кремлёв, статуса признания. Международная ассоциация бокса может оспорить в суде лишение признания.

Ранее Дмитрий Свищёв назвал незаконным лишение признания IBA Международным олимпийским комитетом.