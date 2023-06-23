«Решение не будет лёгким»: сессия МОК никак не прояснила вопрос участия россиян в Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет в очередной раз отложил принятие решения об участии российских и белорусских спортсменов в парижской Олимпиаде. Во время 140-й сессии организации не было озвучено никаких предложений по решению этого вопроса. Между тем комитет лишил признания Международную ассоциацию бокса, сохранив при этом вид спорта в программе Игр-2028.

Cостоялась внеочередная сессия Международного олимпийского комитета, одним из важнейших вопросов которой стал допуск российских и белорусских спортсменов до международных соревнований и Олимпийских игр. Как известно, незадолго до мероприятия появилась инсайдерская информация о том, что МОК допустит атлетов обеих стран до Игр, но на тех же условиях, что команду беженцев.

Некоторые эксперты предполагали, что на сессии об этом решении может быть объявлено официально. Однако прогнозы не оправдались, а все обсуждения этой злободневной темы свелись к прежней риторике. Так, президент МОК Томас Бах в очередной раз заявил, что ситуация очень сложная, поэтому финальная точка в обсуждениях до сих пор не поставлена. «Решение не будет лёгким», — подчеркнул глава организации.

Также по теме «Совсем за гранью»: в России возмутились возможным приравниванием отечественных атлетов к беженцам на Играх-2024 СМИ сообщили, что МОК собирается допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже на тех же условиях, что и...

Он также рассказал, что обсудил вопрос о выступлении россиян и белорусов в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном две недели назад. По словам Баха, «решение будет принято МОК в нужное время», а взаимодействие с заинтересованными сторонами будет продолжено. Ничего более конкретного глава олимпийского движения сообщить не смог. Он повторил много раз сказанные им слова об опасности, которая грозит мировому спорту в связи с попытками вмешательства в него правительств некоторых стран.

«Если кто-то со стороны будет решать, кого допускать, а кого —нет, то всё придет к тому, что соревноваться будут только те, кто совпадают по политическим взглядам. Это приведёт к тому, что будут разные соревнования, где будут выступать политически дружественные страны. Тогда Олимпиада просто перестанет иметь смысл», — заявил Бах.

Также функционер высказался о позиции МОК относительно российско-украинских взаимоотношений. Он раскритиковал обе стороны, назвал их подходы нерациональными и дал понять, что комитет оказался между двух огней и не может полностью поддержать ни тех, ни других.

Кроме того, он посетовал на то, что украинское руководство запрещает своим спортсменам принимать участие в турнирах, где соревнуются россияне и белорусы, и тем самым лишают их возможности завоевывать лицензии на Олимпийские игры. По его словам, сложно понять, почему теннисисты из Украины могут выступать на международной арене, а, например, пловцы и велогонщики — нет.

Отдельно Бах коснулся решения польского правительства не выдавать визы российским спортсменам для участия в Европейских играх. Напомним, в связи с этим Международная федерация фехтования даже лишила турнир статуса отборочного к Олимпиаде в Париже. Президент МОК прямо назвал эти действия дискриминационными.

«Это всё идет против того, что мы хотим, и против того, за что мы сражаемся», — подчеркнул Бах.

Ещё одним важным вопросом, который обсуждался на сессии МОК, стал статус Международной ассоциации бокса. Как известно, признание IBA было приостановлено в 2019 году, а 7 июня исполком олимпийского комитета рекомендовал полностью отозвать его, так как, по мнению аудиторов, федерация не выполнила ряд требований к организации своей операционной деятельности. Участники сессии почти единогласно проголосовали за утверждение рекомендации исполкома — 69 голосов против 1 и 10 воздержавшихся.

Одной из основных претензий к IBA, согласно докладу генерального директора МОК Кристофа де Кеппера, стало сотрудничество с российской компанией «Газпром». Кроме того, чиновник отметил, что руководство федерации продемонстрировало полное неуважение к принципам международного спорта в преддверии Олимпиады-2024.

«Они показали непонимание того, что мы хотим от них увидеть. Чтобы защитить интересы спорта, мы решили дать IBA второй шанс. В 2019 году IBA не выполнила наши требования. Сквозь годы они практически ничего не сделали, чтобы изменить ситуацию. В итоге мы пришли к мнению, что IBA не должна организовывать турнир по боксу на Олимпиаде в Париже», — заявил представитель МОК.

При этом он заверил, что бокс как вид спорта будет сохранён в программе Игр 2028 года в Лос-Анджелесе, хотя проводить олимпийский турнир будет не IBA.