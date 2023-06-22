Глава МОК заявил, что мировой спорт находится под угрозой

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал об угрозах для мирового спорта.

«Некоторые силы хотят разделить и разрушить наши усилия, мировой спорт находится под серьёзной угрозой. Если кто-то со стороны будет решать, кого допускать, а кого нет, то всё придёт к тому, что соревноваться будут только те, кто совпадают по политическим взглядам. Это приведёт к тому, что будут разные соревнования, где будут выступать политически дружественные страны. Тогда Олимпиада просто перестанет иметь смысл», — сказал Бах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК ещё не выработал критерии допуска россиян к ОИ 2024 года.