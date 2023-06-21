Джонс: в рекомендации МОК по отношению к IBA отсутствуют демократические принципы

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший отреагировал на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) не признавать IBA.

«Нет сомнений в том, что Олимпиада имеет большое значение для боксёров. Политической вовлечённости не должно быть места в спорте. В рекомендации МОК отсутствуют демократические принципы», — цитирует Джонса ТАСС.

В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

IBA отправила отчёт о своей деятельности в МОК. Вопрос восстановления статуса ассоциации может быть рассмотрен на исполкоме в конце июня. В докладе также утверждается, что IBA решила все финансовые вопросы организации.

Ранее CAS отклонил апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации.