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CAS отклонил апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации

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В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что организация приняла решение отклонить просьбу Международной ассоциации бокса (IBA) о приостановлении исполнения рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).
CAS отклонил апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Председатель апелляционной арбитражной палаты Спортивного арбитражного суда сегодня отклонил срочный запрос IBA о приостановлении исполнения оспариваемого решения. Таким образом, оспариваемое решение остаётся в силе, проведение внеочередной сессии МОК остаётся без изменений», — говорится в заявлении.

В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция. 

IBA отправила отчёт о своей деятельности в МОК. Вопрос восстановления статуса ассоциации может быть рассмотрен на исполкоме в конце июня. В докладе также утверждается, что IBA решила все финансовые вопросы организации.

Ранее в МОК назвали заявление президента IBA Кремлёва неприемлемым для спорта.

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