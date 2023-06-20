CAS отклонил апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что организация приняла решение отклонить просьбу Международной ассоциации бокса (IBA) о приостановлении исполнения рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

«Председатель апелляционной арбитражной палаты Спортивного арбитражного суда сегодня отклонил срочный запрос IBA о приостановлении исполнения оспариваемого решения. Таким образом, оспариваемое решение остаётся в силе, проведение внеочередной сессии МОК остаётся без изменений», — говорится в заявлении.

В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

IBA отправила отчёт о своей деятельности в МОК. Вопрос восстановления статуса ассоциации может быть рассмотрен на исполкоме в конце июня. В докладе также утверждается, что IBA решила все финансовые вопросы организации.

Ранее в МОК назвали заявление президента IBA Кремлёва неприемлемым для спорта.