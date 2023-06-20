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В МОК назвали заявление президента IBA Кремлёва неприемлемым для спорта

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Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) выступила с заявлением касательно резких высказываний со стороны президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлёва.
В МОК назвали заявление президента IBA Кремлёва неприемлемым для спорта
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Исполнительный комитет МОК осуждает агрессивные и угрожающие высказывания Кремлёва в адрес ряда лиц из организации. Разжигание ненависти и уничижительные высказывания в адрес лиц, работающих в МОК, которые просто выполняют свои профессиональные обязанности, а также в адрес МОК как организации просто неприемлемы», — говорится в заявлении.

В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция. 

IBA отправила отчёт о своей деятельности в МОК. Вопрос восстановления статуса ассоциации может быть рассмотрен на исполкоме в конце июня. В докладе также утверждается, что IBA решила все финансовые вопросы организации.

Ранее Кремлёв заявил, что МОК находится на грани совершения серьёзной исторической ошибки для олимпийского движения, если организация лишит IBA признания.

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