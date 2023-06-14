Глава IBA Кремлёв: МОК находится на грани исторической ошибки

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) находится на грани совершения серьёзной исторической ошибки для олимпийского движения, если организация лишит IBA признания.

«Члены МОК находятся на грани совершения серьёзной исторической ошибки для олимпийского движения. IBA останется независимой и твёрдой в соблюдении правила 25 Олимпийской хартии, которое гарантирует автономию и независимость каждой международной федерации в управлении своим видом спорта», — приводятся слова Кремлева в открытом письме, опубликованном на сайте IBA.

В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

IBA отправила отчёт о своей деятельности в МОК. Вопрос восстановления статуса ассоциации может быть рассмотрен на исполкоме в конце июня. В докладе также утверждается, то IBA решила все финансовые вопросы организации.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко назвал причины, по которым МОК рекомендовал лишить IBA официального признания.