Глава IBA Кремлёв: МОК находится на грани исторической ошибки
- AFP
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«Члены МОК находятся на грани совершения серьёзной исторической ошибки для олимпийского движения. IBA останется независимой и твёрдой в соблюдении правила 25 Олимпийской хартии, которое гарантирует автономию и независимость каждой международной федерации в управлении своим видом спорта», — приводятся слова Кремлева в открытом письме, опубликованном на сайте IBA.
В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.
IBA отправила отчёт о своей деятельности в МОК. Вопрос восстановления статуса ассоциации может быть рассмотрен на исполкоме в конце июня. В докладе также утверждается, то IBA решила все финансовые вопросы организации.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко назвал причины, по которым МОК рекомендовал лишить IBA официального признания.