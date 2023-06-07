Тищенко: давление на IBA со стороны МОК — это показательная политическая порка

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко назвал причины, по которым МОК рекомендовал лишить Международную ассоциацию бокса (IBA) официального признания.

«Причины такой рекомендации МОК находятся на поверхности. Во-первых, им не даёт покоя, что глава IBA Умар Кремлёв — россиянин, который всегда отстаивает интересы своего государства. Во-вторых, это, конечно же, то, что ассоциация позволила себе не пойти на поводу у всех и допустила российских спортсменов к международным соревнованиям. Так что лишение признания со стороны МОК — это показательная политическая порка. Чтобы другие организации видели и даже не думали идти против общей политической повестки», — заявил Тищенко RT.

Ранее Тищенко прокомментировал рекомендацию МОК лишить статуса Международную ассоциацию бокса (IBA).