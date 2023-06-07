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Тищенко: давление на IBA со стороны МОК — это показательная политическая порка

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко назвал причины, по которым МОК рекомендовал лишить Международную ассоциацию бокса (IBA) официального признания.
Тищенко: давление на IBA со стороны МОК — это показательная политическая порка
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Причины такой рекомендации МОК находятся на поверхности. Во-первых, им не даёт покоя, что глава IBA Умар Кремлёв — россиянин, который всегда отстаивает интересы своего государства. Во-вторых, это, конечно же, то, что ассоциация позволила себе не пойти на поводу у всех и допустила российских спортсменов к международным соревнованиям. Так что лишение признания со стороны МОК — это показательная политическая порка. Чтобы другие организации видели и даже не думали идти против общей политической повестки», — заявил Тищенко RT.

Ранее Тищенко прокомментировал рекомендацию МОК лишить статуса Международную ассоциацию бокса (IBA).

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