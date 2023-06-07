Тищенко: лишение официального статуса — это большой удар по IBA
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«Если они захотели лишить IBA статуса, то они этого добьются. Эта организация будет ещё существовать — до тех пор, пока инициаторы этого лишения не найдут альтернативу. Но я смело могу заявить, что альтернатива уже существует. Это организация World Вoxing, которую создали те, кто вышел из IBA. То есть США и Великобритания.
Это, конечно, большой удар по организации и по всем федерациям, которые в ней состоят. Но, несмотря на это, IBA нужно биться до конца и отстаивать свои интересы в международном спорте», — сказал Тищенко RT.
Ранее Валуев связал с политикой намерение МОК лишить признания IBA.