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Тищенко: лишение официального статуса — это большой удар по IBA

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал рекомендацию МОК лишить статуса Международную ассоциацию бокса (IBA).
Тищенко: лишение официального статуса — это большой удар по IBA
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Если они захотели лишить IBA статуса, то они этого добьются. Эта организация будет ещё существовать — до тех пор, пока инициаторы этого лишения не найдут альтернативу. Но я смело могу заявить, что альтернатива уже существует. Это организация World Вoxing, которую создали те, кто вышел из IBA. То есть США и Великобритания.

Это, конечно, большой удар по организации и по всем федерациям, которые в ней состоят. Но, несмотря на это, IBA нужно биться до конца и отстаивать свои интересы в международном спорте», — сказал Тищенко RT.

Ранее Валуев связал с политикой намерение МОК лишить признания IBA.

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