Тищенко: лишение официального статуса — это большой удар по IBA

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал рекомендацию МОК лишить статуса Международную ассоциацию бокса (IBA).

«Если они захотели лишить IBA статуса, то они этого добьются. Эта организация будет ещё существовать — до тех пор, пока инициаторы этого лишения не найдут альтернативу. Но я смело могу заявить, что альтернатива уже существует. Это организация World Вoxing, которую создали те, кто вышел из IBA. То есть США и Великобритания.

Это, конечно, большой удар по организации и по всем федерациям, которые в ней состоят. Но, несмотря на это, IBA нужно биться до конца и отстаивать свои интересы в международном спорте», — сказал Тищенко RT.

Ранее Валуев связал с политикой намерение МОК лишить признания IBA.