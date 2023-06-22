Бах назвал нерациональными позиции России и Украины по возвращению спортсменов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал нерациональными позиции России и Украины по возвращению российских спортсменов на соревнования.

«Несмотря на наши рекомендации, мы столкнулись с двумя конфликтующими сторонами. Россия хочет, чтобы мы проигнорировали конфликт. Украина хочет полностью изолировать и исключить Россию везде, где только можно. Обе позиции не являются рациональными», — приводит слова Баха с внеочередной сессии МОК РИА Новости.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований не поддерживавших СВО россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК ещё не выработал критерии допуска россиян к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.