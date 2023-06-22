Бах осудил решение Украины о запрете соревноваться с россиянами

Глава МОК Томас Бах заявил, что не понимает украинское правительство, принявшее решение о неучастии спортсменов страны в одних турнирах с россиянами и белорусами.

«Что касается украинских спортсменов, то они отсутствовали на тех же турнирах по дзюдо и тхэквондо. Их не допустило собственное же правительство, на них наложили санкции свои же. Я категорически не могу это понять, зачем украинское правительство это делает. Это лишает украинских спортсменов возможности отобраться на Олимпиаду и радовать своих болельщиков. Почему в теннисе украинцы могут соперничать в россиянами, а в настольном теннисе — нет?» — сказал Бах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК ещё не выработал критерии допуска россиян к ОИ 2024 года.