МОК — о возможном допуске России на ОИ на условиях команды беженцев: позиция пока неизменна

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал информацию о том, что российских атлетов могут допустить до Олимпиады 2024 года в статусе беженцев.

«Вся эта ситуация не имеет ни малейшего смысла. Позиция МОК остаётся абсолютно неизменной», — цитирует пресс-службу МОК «Матч ТВ».

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) и будут называться нейтральными атлетами. Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв отреагировал на информацию о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже в статусе беженцев.