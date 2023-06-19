МОК — о возможном допуске России на ОИ на условиях команды беженцев: позиция пока неизменна
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«Вся эта ситуация не имеет ни малейшего смысла. Позиция МОК остаётся абсолютно неизменной», — цитирует пресс-службу МОК «Матч ТВ».
16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) и будут называться нейтральными атлетами. Спортсмены должны подать заявки на участие лично.
Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.
28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв отреагировал на информацию о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже в статусе беженцев.