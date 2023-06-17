Пономарёв назвал абсурдом идею допустить россиян к Олимпийским играм беженцами

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв отреагировал на информацию о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже в статусе беженцев.

«Я согласен с Матыциным, это, конечно, разрушение всего спорта. Какие ещё беженцы? Что это за унижение? И так без флага и гимна, так ещё и беженцы. Это абсурд какой-то. Я вообще считаю, что участвовать в таких соревнованиях не надо. Без нас это будут не соревнования, а пародия», — цитирует Пономарёва РИА Новости.

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) и будут называться нейтральными атлетами. Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК пока не выработал условия выступления российских спортсменов на Играх-2024 в Париже.