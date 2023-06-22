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МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса

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Генеральный секретарь МОК Кристоф Де Кеппер сообщил о том, что в комитете отозвали признание Международной ассоциации бокса (IBA).
МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Подтверждаем доклад и решение о необходимости отзыва признания IBA. Это единственное логичное решение. Также очевидно, что IBA в сложившихся условиях не может организовывать отборочный турнир на Олимпийские игры — 2024», — сказал Де Кеппер.

Кроме того, МОК рекомендует принять решение о том, чтобы IBA не проводила олимпийский турнир по боксу на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что МОК ещё не выработал критерии допуска россиян к ОИ 2024 года.

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