Глава МОК обвинил Россию в намерении проводить политизированные соревнования
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«Правительство России обвиняет МОК в несоблюдении политической нейтральности. В то же время российское правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования», — приводит слова Баха на внеочередной сессии МОК РИА Новости.
28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших СВО россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее Бах назвал нерациональными позиции России и Украины по возвращению спортсменов.