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Глава МОК обвинил Россию в намерении проводить политизированные соревнования

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил Россию в намерении проводить политизированные соревнования.
Глава МОК обвинил Россию в намерении проводить политизированные соревнования
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Правительство России обвиняет МОК в несоблюдении политической нейтральности. В то же время российское правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования», — приводит слова Баха на внеочередной сессии МОК РИА Новости.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших СВО россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Бах назвал нерациональными позиции России и Украины по возвращению спортсменов.

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