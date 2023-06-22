Глава МОК обвинил Россию в намерении проводить политизированные соревнования

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил Россию в намерении проводить политизированные соревнования.

«Правительство России обвиняет МОК в несоблюдении политической нейтральности. В то же время российское правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования», — приводит слова Баха на внеочередной сессии МОК РИА Новости.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших СВО россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Бах назвал нерациональными позиции России и Украины по возвращению спортсменов.