В МОК заявили, что решение по допуску России на Олимпиаду не будет лёгким

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о возможном допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже.

«Наш ответ прозрачен. Наши ценности — это наш компас, поэтому мы и выпустили эти рекомендации. Решение не будет лёгким, но в политике такого и не может быть. Только наивные верят, что так бывает», — сказал Бах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований не поддерживавших СВО россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК ещё не выработал критерии допуска россиян к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.