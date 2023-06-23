«В пещеру мы не вернёмся»: в Федерации бокса России возмущены решением МОК лишить IBA признания

В Федерации бокса России не согласны с решением МОК лишить признания международную ассоциацию. Об этом заявила на пресс-конференции генеральный секретарь организации Татьяна Кириенко. По её словам, за последнее время IBA и лично Умар Кремлёв многое сделали для спортсменов, в первую очередь — в финансовом плане, и другой организации будет сложно создать для атлетов такие же комфортные условия для развития. Экс-чемпион мира Николай Валуев считает, что подобные действия МОК приведут к расколу спортивного мира и созданию альтернативных турниров.

Чем ближе Олимпиада в Париже, тем более накалённой становится обстановка на мировой спортивной арене. Накануне на сессии МОК было принято решение отозвать статус Международной ассоциации бокса, поскольку она «не выполнила ряд требований к организации своей операционной деятельности». Как подчеркнул генеральный секретарь МОК Кристоф де Кеппер, в федерации «показали полное непонимание того, что от неё хотят увидеть», поэтому её лишили права организовывать соревнования на Играх-2024.

В IBA данные действия назвали политизированными и пообещали подать в суд, а в пятницу на большой пресс-конференции представители Федерации бокса России озвучили истинные причины непризнания международной ассоциации.

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«Стоит вспомнить прошедший в мае чемпионат мира среди мужчин, где призовые за первое место составили $200 тыс., а общий призовой фонд — $5,2 млн... Такого никогда не было. На турнир в Ташкент прибыли 538 боксёров из 107 стран... Два российских боксёра завоевали золотые медали, в их честь поднимался флаг Российской Федерации, прозвучал гимн.

К сожалению, кому-то это могло не понравиться. Возможно, кто-то завидовал деятельности IBA, которая поощряла боксёров со всего мира, занимавших призовые места. Возможно, кто-то испугался конкуренции в будущем, поскольку успех IBA очевиден и мог быть масштабирован далеко вовне», — отметила генеральный секретарь ФБР Татьяна Кириенко.

Она подчеркнула, что факт участия россиян в международных соревнованиях вменялся в вину руководству IBA, поскольку оно ослушалось рекомендаций МОК, хотя данное решение принималось коллегиально.

«Без наших сильнейших спортсменов мировой бокс просел, стал неинтересным... Конечно, такое самостоятельное решение IBA взбесило многих, и они начали готовить дальнейшие действия против данной организации, а значит, и против всего дома мирового бокса», — подчеркнула Кириенко.

По мнению генерального секретаря ФБР, члены IBA должны открыто выразить свою позицию по данному вопросу.

«Мировой бокс вышел из пещеры, куда его загнала кучка мошенников из прежнего руководства AIBA. А сейчас, и это все признают, над мировым боксом светит солнце. И, господа чиновники, мы больше никогда не зайдём в эту пещеру», — заявила Кириенко.

В данном контексте решение МОК о непризнании IBA выглядит стратегически опасным в долгосрочной перспективе. Да, турнир на Олимпиаде в Париже, как и в Токио в 2021-м, пройдёт под эгидой комитета. Но далее по логике вещей должна быть выбрана другая, альтернативная организация, которая займёт место уже существующей. И скорее всего, ей станет World Boxing, в данный момент создающаяся усилиями США и Великобритании.

При этом с приходом Умара Кремлёва спортсмены на соревнованиях IBA наконец-то начали получать деньги, а не только грамоты с медалями. Причём это значительные суммы. И далеко не факт, что World Boxing сумеет найти столь щедрых спонсоров.

«Ребятам нужно кормить свои семьи. Всем нужны деньги. И спортсмены будут стремиться биться там, где есть призовые. Каждый хочет, чтобы его труд оценили, как это делает Умар Назарович. Пока есть IBA, я никогда не буду участвовать в соревнованиях под эгидой других организаций. Думаю, так же ответят и другие. До прихода Кремлёва у нас была AIBA, которая постоянно была в долгах. Полагаю, руководители ассоциации нормально жили, а спортсменам ничего не давали. Сейчас же у боксёров есть возможность заработать деньги, менять свою жизнь к лучшему», — объяснил двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов в интервью RT.

А по словам председателя тренерского совета ФБР Эдуарда Кравцова, помимо призовых, международная ассоциация помогает бедным странам с тренировочными лагерями и выездами на турниры.

«Для спортсменов сделано очень многое. Уровень IBA ушёл вверх. Люди понимают, ради чего тренируются и куда идут. Руководство помогает в том числе на уровне бытовых проблем. Представители других федераций даже завидуют боксёрам. И сейчас мы получаем от МОК гранату в спину. Как может что-то расследовать тот орган, который сам коррумпирован? Ведь основная коррупция происходит на Олимпиадах. У Баха в Рио-де-Жанейро это происходило на его же глазах, но он ничего не предотвратил. А сейчас решил бороться с самой успешной международной федерацией», — отметил специалист.

Таким образом, боксёры теперь уже точно будут поставлены перед выбором: либо хорошие призовые, либо участие в Олимпиаде, альтернатива которой также может быть создана. Не зря в последние месяцы всё чаще обсуждаются Игры стран БРИКС, намеченные на 2024 год.

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«Это будет очень тяжело. Но мне кажется, мы не сможем сварить кашу с МОК. Будут образовываться блоки стран — в том числе появятся альтернативные соревнования. Это очень сложно, затратно. Но, скорее всего, придётся делать. Помните, Игры доброй воли уже проводились. Сегодня мы также стоим на пороге создания альтернативных спортивных игр. Однако пока нет явной готовности наших экономических партнёров. Россия и Белоруссия в данном решении одни. К нам приезжают гости, многие из тех, кто сегодня колеблется... К сожалению, в спорт пришла большая, грязная политика», — заявил экс-чемпион мира по версии WBA Николай Валуев.

Кроме того, по словам депутата Госдумы, действия МОК — признание того, что в комитете ничего не могут сделать с позицией организации, поэтому придумываются неправомочные методы.

«Нас толкают к тому, чтобы мы бойкотировали Олимпиаду. Нас ставят в невыносимые условия, которые невыполнимы. И мы говорим об этом. Но сегодня, несмотря на эмоции, мне кажется, нужно сделать так, чтобы мы были правы в том числе юридически», — подчеркнул Валуев.

Поэтому в ФБР слово «бойкот» в отношении Игр в Париже не употребляют, хотя и подразумевают. Как неоднократно повторила Кириенко, сборная России по боксу будет участвовать только в «честных международных соревнованиях», где у всех спортсменов есть равные возможности и они имеют право выступать со своими флагом и гимном.