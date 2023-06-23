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Валуев: МОК вынес решения, которые идут вразрез с основами олимпизма

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Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что решения МОК идут вразрез с основами олимпизма.
Валуев: МОК вынес решения, которые идут вразрез с основами олимпизма
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Столько работы было положено, чтобы избавиться от негативного шлейфа от прошлой федерации бокса. Умар Кремлёв с этим работал, и немаловажно, что и МОК, и международные эксперты официально признали, что эта работа была проделана успешно. С того момента IBA начала совсем другой путь и не собиралась уступать политическим вихрям, которые сломили МОК и заставили Томаса Баха, хотя вы можете со мной не согласиться, что заставили. Тем не менее были вынесены решения, которые идут вразрез с основами олимпизма. В итоге российские спортсмены стали выступать на Играх без флага и гимна. Мы всячески старались доказывать всему миру, что расследования WADA политизированы начиная с 2014 года — крымской весны.

Сейчас принципы олимпизма напрочь забыты. И IBA — это единственный остров той справедливости, о которой кричат западные политики. Они кричат о справедливости и демократии, забывая и отказывая в ней российским и белорусским спортсменам. А на их месте теперь может быть любой, кто выскажет своё несогласие.

Непризнание IBA — это, как ни парадоксально, признание того, что сделать с позицией организации они ничего не могут. Могут поступать только неправомочными методами. Да, будут придуманы формальные причины для того, чтобы объявить тендер на лучшую международную федерацию. И вы прекрасно понимаете, кто составит костяк такой федерации и кто будет под контролем и выносить решения, опять идущие вразрез с олимпийской хартией», — сказал Валуев.

Ранее Татьяна Кириенко заявила, что российские боксёры будут выступать только на равных условиях допуска с другими странами.

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