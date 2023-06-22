Международная ассоциация бокса может оспорить в суде лишение признания МОК

Международная ассоциация бокса (IBA) может оспорить в суде лишение признания Международным олимпийским комитетом (МОК).

«IBA оставляет за собой право обратиться в суд», — приводит ТАСС слова источника.

МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса 22 июня.

Кроме того, МОК рекомендует принять решение о том, чтобы IBA не проводила олимпийский турнир по боксу на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее Дмитрий Свищёв назвал незаконным лишение признания IBA Международным олимпийским комитетом.