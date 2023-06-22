Международная ассоциация бокса может оспорить в суде лишение признания МОК
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«IBA оставляет за собой право обратиться в суд», — приводит ТАСС слова источника.
МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса 22 июня.
Кроме того, МОК рекомендует принять решение о том, чтобы IBA не проводила олимпийский турнир по боксу на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Ранее Дмитрий Свищёв назвал незаконным лишение признания IBA Международным олимпийским комитетом.