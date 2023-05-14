Усилиями Атаева и Гаджимагомедова: сборная России выиграла два золота на чемпионате мира по боксу в Ташкенте

Сборная России завоевала шесть медалей на чемпионате мира по боксу, который завершился в Ташкенте. Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев выиграли золото, одержав победы раздельными решениями судей над Азизом Аббесом Мухийдином и Лореном Альфонсо Домингесом соответственно. В свою очередь, бронзой довольствовались Эдмонд Худоян, Дмитрий Двали, Всеволод Шумков и Имам Хатаев. По общему числу наград россияне заняли второе место в неофициальном общекомандном зачёте, уступив лишь хозяевам соревнований.

Чемпионату мира по боксу в Ташкенте суждено стать одним из самых обсуждаемых за последнее время. И не потому, что впервые в истории IBA денежные выплаты полагались не только призёрам, но и всем четвертьфиналистам. На этом международном турнире россияне имели возможность не только биться с соперниками из других стран, но и выступать с флагом и гимном. И это ожидаемо спровоцировало крупный скандал, в результате которого целый ряд государств отказались от участия в престижных соревнованиях.

В общей сложности чемпионат в Ташкенте бойкотировала сразу 21 национальная федерация из 19 стран, включая Украину, Великобританию, Германию и США, последние из которых даже поспешили выйти из IBA и заявить о намерении создать собственную международную организацию — World Boxing. Правда, впоследствии пятеро атлетов из решивших не ехать на ЧМ государств попросили ввести их в сетку. Через программу финансовой поддержки (FSP) на первенство были дозаявлены немцы Юссеф Лазар и Деврим Гёкдуман, поляк Оливер Жот, а также Адам и Адель Белалия из Швеции.

И хотя уровень конкуренции заметно снизился, другие участники вряд ли были этим заметно расстроены. Триумфально выступила команда Узбекистана, завоевавшая девять наград, три взяли не поддержавшие своих западных коллег-отказников французы, а сборная России и вовсе провела один из самых успешных турниров за последнее время. В преддверии заключительного дня состязаний она уже имела в активе четыре бронзы, а могла добавить к ним ещё два золота. В последний раз больше пяти медалей отечественные боксёры добывали в 2009 году (восемь). Тогда цвета страны защищали такие будущие звёзды, как Артур Бетербиев, Егор Мехонцев, Андрей Замковой, Давид Айрапетян и Михаил Алоян.

В Ташкенте же были представлены в основном молодые спортсмены, чей возраст за редким исключением превышал 23 года. Самыми опытными в российской сборной были бронзовый призёр Олимпиады в Токио Имам Хатаев, серебряный медалист ЧЕ-2017 Габил Мамедов и ставший вторым на ЧМ-2015 Василий Егоров. Но если первый сумел подтвердить своё реноме и вновь подняться на пьедестал, то его соотечественники вряд ли могут записать в свой актив это первенство. Боец первого полусреднего веса не добрался даже до четвертьфинала, уступив Кхунатипу Пиднучу из Таиланда, а представитель наилегчайшего был бит во втором круге. В оправдание можно сказать, что там ему попался действующий чемпион мира Томоя Цубои.

Наверняка многого ожидали и от Алексея Дронова, ранее бравшего верх не только на юношеских Олимпийских играх, но и на молодёжных чемпионатах мира и Европы. Однако 21-летнему супертяжеловесу также не повезло со жребием. В первом же бою его соперником стал бронзовый призёр ОИ-2020 Камшыбек Кункабаев, которому он проиграл на карточках четырёх из пяти судей. Без наград остались Игорь Свиридченков, Эдуард Саввин, Тархан Идигов и Павел Сосулин.

В отличие от них, более чем впечатляюще на крупном турнире дебютировали Всеволод Шумков и Дмитрий Двали. Оба стартовали со стадии 1/32 финала и одержали по три победы в Ташкенте, а оступились лишь в полуфинале. Один не справился с титулованным французом Софьяном Умиа, второй — с хозяином соревнований Ойбеком Джураевым.

При этом в обоих случаях судейские решения вызывали серьёзные вопросы. Особенно это касается поединка с участием Двали. На протяжении всех девяти минут тот активно прессинговал и здорово комбинировал, заставляя оппонента постоянно клинчевать. Джураев пытался контратаковать, но натыкался на отличную защиту грамотно использовавшего уклоны россиянина. В последнем раунде Альберт и вовсе заметно вымахался и стал чаще бороться, чем боксировать, в то время как Дмитрий включил максимальные обороты и перебил противника. Однако члены жюри были не так впечатлены его действиями. Трое арбитров встали на сторону узбекского атлета, а один из них и вовсе отдал ему предпочтение во всех отрезках. В итоге несогласие с вердиктом выразили как председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов, так и двукратные триумфаторы Олимпийских игр Алексей Тищенко и Олег Саитов.

«Поединок Дмитрия Двали можно было повнимательнее посмотреть, скажем так. Если бы на своей территории проводили, в равных боях можно было быть лояльнее к нашим боксёрам. И результат был бы лучше», — сказал «Матч ТВ» Саитов.

Большего от себя ожидали и Имам Хатаев с Эдмондом Худояном, синхронно уступившие в полуфинале представителям Казахстана. Причём первый не смог справиться с Санжаром Ташкенбаем — тем самым, которого в феврале 2022 года обыграл на соревнованиях в Софии. Тогда россиянин победил раздельным решением, а на этот раз потерпел поражение единогласно.

«У меня двоякие впечатления. С одной стороны, есть обида... С другой — есть бронза. Ведь многие вообще остались без медалей... На данный момент это главная награда в моей карьере. У меня есть золото чемпионата мира по студентам. Но это мелочь по сравнению с этим», — признался Худоян.

Хатаев же, будучи действующим призёром ОИ-2020, явно рассчитывал на триумф в Ташкенте. И поначалу уверенно шёл к цели. Остановить его не смогла даже девушка-рефери, внезапно решившая отсчитать ему нокдаун во втором раунде битвы с Кристианом Пиньялесом. Да, россиянин пропустил неприятный удар навстречу, но даже не пошатнулся. И уж тем более не рухнул на канвас. Однако его преимущество на ринге было столь велико, что судьи не смогли встать на сторону доминиканца.

Поединок с Нурбеком Оралбаем чем-то напоминал дуэль Хатаева с Бенджамином Уиттакером в Токио. Казахстанец также всячески избегал обмена ударами и предпочитал кружить по рингу, удерживая соперника на дистанции с помощью джеба. И по возможности клинчевал в попытке избежать рубки. Как и на Олимпиаде, арбитры оценили такой защитный стиль и почти единогласно отдали победу казахстанцу — 4:1.

«Я иду дальше, как бы ни сложилась жизнь. Сегодня я очень старался и хотел выиграть, выкладывался по максимуму... Сегодня так сложилось, что у меня не получилось победить. Бронза? Я не за этим сюда приехал, но не получилось. Мы всё равно должно быть довольными и идти дальше», — заявил Хатаев.

Таким образом, до финала добрались лишь двое из 13 отечественных атлетов — бойцы тяжёлых категорий Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов. Оба более чем уверенно прошли по турнирной сетке, а первый даже отметился досрочной победой. Два удара по корпусу в связке с правым прямым в голову заставили рефери сначала открыть счёт, а затем и вовсе снять с боя Хезрона Магангу. И сам кениец вместе с командой не слишком с ним спорил.

В полуфинале Атаев катком проехался по мексиканцу Рожелио Ромеро и легко завоевал путёвку в полуфинал, в то время как Гаджимагомедову пришлось не так просто. В концовке третьего раунда он оказался в той же ситуации, что и Хатаев. Россиянин уверенно вёл по очкам и в целом смотрелся сильнее противника, но в дело вмешалась рефери. В концовке заключительного раунда та внезапно засчитала ему нокдаун и подарила надежду на успех местному бойцу Лазизбеку Муллажонову. Однако жюри всё же обошлось без очередного неоднозначного вердикта.

Сначала сражаться за золото вышел Атаев. Ему противостоял кубинец Лорен Альфонсо Домингес, представляющий национальную команду Азербайджана. И с ним у россиянина были давние счёты. В 2021 году он уступил ему на первенстве планеты в Сербии, на котором тот впоследствии занял первое место, но в феврале 2023-го взял реванш на соревнованиях в Марокко и, как признавался сам Шарабутдин, был готов вырваться вперёд в очной дуэли.

Поединок получился непростым, но за счёт давления в первых раундах Атаеву удалось захватить инициативу. Он работал активно: постоянно давил азербайджанского кубинца и атаковал комбинациями, чего заметно не хватало противнику. Тот больше защищался и клинчевал, а если и отвечал, то одиночными попаданиями. Более того, неоднократно хватал россиянина за руку, за что даже получил устное предупреждение.

В итоге после двух отрезков Атаев вёл на карточках четырёх из пяти судей и мог чувствовать себя спокойно в преддверии заключительного боя, но позволил себе расслабиться. Шарабутдин стал заигрываться и неоднократно «проваливался», становясь лёгкой мишенью для Домингеса. А в концовке и вовсе отвернулся от него и пропустил неплохой удар. Однако растерять колоссальное преимущество не сумел. Боец первого тяжёлого веса взял верх раздельным решением и принёс России золото чемпионата мира.

Вслед за ним на ринг вышел Гаджимагомедов, которому предстоял бой с Азизом Аббесом Мухийдином. Ранее он дважды доминировал над ним — в 2019-м и 2021-м, но с того момента итальянец завоевал серебро чемпионата мира и выиграл первенство континента в Ереване. Поэтому лёгкой прогулки ожидать не стоило. И первый раунд всецело подтвердил эти опасения. Россиянин столкнулся с серьёзным сопротивлением и был вынужден уклоняться от размашистых атак быстрого и физически мощного левши.

И временами Гаджимагомедов смотрелся довольно неловко на фоне Мухийдина. Да, тот действовал сумбурно и больше бил по воздуху, но постоянными перемещениями и наскоками набирал баллы. И одновременно выводил из себя Муслима. В концовке второго отрезка тот сцепился с Азизом Аббесом и уложил его на канвас.

В итоге перед заключительной трёхминуткой россиянин вёл лишь на карточке одного из арбитров, в то время как итальянец — на двух. Чтобы не упустить награду, Гаджимагомедову было необходимо срочно подобрать ключ к неудобному сопернику и нащупать свою дистанцию. Но Мухийдину вновь удалось навязать оппоненту свой стиль. Правда, постоянные клинчи и редкие попытки атак не впечатлили жюри. Те взяли паузу для пересмотра третьего раунда, после чего всё же отдали предпочтение Муслиму.