Впервые за долгое время: после победы Демурчян на ЧМ по боксу среди женщин в Нью-Дели прозвучал российский гимн

Анастасия Демурчян завоевала золото на чемпионате мира по боксу в Нью-Дели. 18-летняя спортсменка одержала безоговорочную победу над австралийкой Фрэнсис Скотт Кайе в финале категории до 70 кг. Девушка призналась, что была счастлива услышать российский гимн на церемонии награждения. Правда, вновь не обошлось без накладок: сначала организаторы включили фрагмент из Первого концерта Чайковского. Всего на турнире национальная команда завоевала три медали: серебро добыла Наталия Сычугова, бронзу — Диана Пятак.

Женский чемпионат мира по боксу в Нью-Дели — настоящий глоток свежего воздуха для россиян. Этот турнир стал первым в 2023 году соревнованием, на котором не было никаких ограничений по отношению к российским спортсменам. Им разрешили выступать со своими флагом и гимном, что устроило далеко не всех — сразу 11 стран, в том числе Великобритания и США, бойкотировали первенство.

Однако на решение IBA такая позиция политиков не повлияла, поэтому на представление в самом начале чемпионата российские девушки вышли с триколором, а по итогам турнира добились того, что прозвучал российский гимн. Произошло это благодаря Анастасии Демурчян, которая завоевала золото в весовой категории до 70 кг. В финале 18-летняя спортсменка единогласным решением судей победила Фрэнсис Скотт Кайе.

Анастасия подошла к решающему бою в отличной физической форме. Она начала с хорошей атаки, загнав соперницу к канатам, и достаточно быстро захватила инициативу, уверенно нанося удары по австралийке во время контратак. Казалось, Фрэнсис Скотт Кайе просто не знала, что можно предпринять против Демурчян. А в третьем раунде и вовсе не обошлось без нокдауна. Австралийке понадобилось время, чтобы прийти в себя. Однако после этого уже не оставалось сомнений, что золото достанется юной россиянке. Даже судья, ранее симпатизировавший Фрэнсис, в итоге отдал победу Анастасии.

При вручении наград не обошлось без конфуза. Организаторы чемпионата мира включили фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Чайковского, который использовался вместо российского гимна на Олимпиадах в Токио и Пекине, но быстро исправились. Правда, награждение пришлось проводить повторно.

Как рассказал главный тренер национальной команды Альберт Муталибов, эта запись лежала в архиве у IBA ещё с чемпионата мира в Сербии.

«На автомате поставили. Я стал возмущаться, подошёл к руководству, говорю: надо поменять. Они ответили, что это от IBA. В итоге заново провели церемонию награждения. Думаю, это не специально, техническая ошибка, по инерции включили. Злого умысла не было, накладка получилась. Хотя заранее, до турнира, показывали нам гимн, уточняя, он ли это», — сказал специалист в интервью «Матч ТВ».

Но этот эпизод никак не мог испортить настроение российской делегации и Демурчян. Спортсменка ранее не выступала на юниорских мировых первенствах, однако минувшей осенью стала чемпионкой России и сразу поехала в Нью-Дели.

«Эмоции просто непередаваемые. Я очень рада и счастлива, что выпала такая честь — на награждении услышать наш гимн, поднять над головой флаг. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам за поддержку. Читала их комментарии, очень приятно. Какой был план на бой? Просто пойти и выиграть, сделать свою работу. Соперница ничем не удивила по сравнению с последним боем. Всё равно оказалось сложно собраться психологически, но у нас всё получилось. Ещё пока не ощутила, что чемпионка мира», — приводит слова спортсменки Федерация бокса России.

Помимо золота, из Нью-Дели национальная команда увозит серебро и бронзу. Не так успешно, как Демурчян, в финале в весовой категории до 63 кг выступила Наталия Сычугова, которой противостояла китаянка Ян Ченджу. Бой проходил в равной борьбе, но всё же с небольшим преимуществом соперницы. В итоге раздельным решением судьи отдали победу ей. Несколько лет назад Наталия, также в Индии, стала второй на юниорском чемпионате мира. Теперь к той медали она добавила награду взрослого первенства, тем не менее осталась недовольна своим результатом.

«В боксе мы становимся серебряными призёрами, но почему-то всё равно проигрываем. Знаете, это такой дисбаланс… Бой проигран, но я серебряный призёр чемпионата мира, должна радоваться и гордиться. Думаю, что осознание придёт позже, сейчас расстроена. Насколько объективно решение судей? Я думаю, решение объективное. Я всегда на себя думаю: недоработала, что-то недоделала. Всегда виновата я, и в первую очередь к себе претензии. Где недоработала? Сейчас на эмоциях не буду говорить, потом с тренером разберём», — призналась спортсменка.

Бронзовую медаль в весовой категории свыше 81 кг завоевала Диана Пятак. В полуфинале второй раз в карьере она встречалась с марокканкой Хадиджей Марди, однако взять реванш за первое поражение не смогла. При этом россиянка пообещала ещё вернуться на турнир за золотом.

Также по теме «Решают политические задачи за счёт спортсменов»: почему Федерация бокса США решила бойкотировать чемпионаты мира IBA Сборная США по боксу пропустит мужской и женский чемпионаты мира, запланированные на весну нынешнего года. Причиной бойкота стало...

«Я на все соревнования приезжаю за победой. Эти не исключение. Женское мировое первенство для меня — первый крупный серьёзный чемпионат. Можно сказать, что в тройку зашли, и уже хорошо», — заявила Пятак.

Остался доволен выступлением своих подопечных и Муталибов, хотя, по его прогнозам, девушки должны были завоевать на одну награду больше.

«Это общая победа всей федерации, всех тренеров, нашей дружной команды. Считаю это выступление неплохим — после большого перерыва в международных соревнованиях. Хорошо, что уже можем выезжать. Спасибо за это президенту IBA. Надеюсь, будем выступать и дальше. Хотел бы отметить результат Наталии Сычуговой. Она уступила китаянке в равном бою. И конечно, победу юной Анастасии Демурчян. Спортсменка ранее встречалась с этой соперницей. Тот бой получился сложным, а в этот раз достаточно уверенно выиграла, что мы и прогнозировали. Первый раунд получился немного нервозным, чувствовалось волнение. Однако затем, после подсказки из угла в перерыве, она успокоилась. Узнала результат первого раунда и далее спокойно отработала. Рассчитывали на золото, серебро и две бронзы. Практически дотянули до этого плана, так что в целом, считаю, выступление хорошее», — подвёл итоги чемпионата мира Муталибов.