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Муталибов: россиянки рассчитывают минимум на четыре медали на чемпионате мира по боксу

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Главный тренер сборной России по боксу Альберт Муталибов оценил шансы женской команды на чемпионате мира 2023 года в Нью-Дели (Индия).
Муталибов: россиянки рассчитывают минимум на четыре медали на чемпионате мира по боксу
  • AP

«Я надеюсь не менее чем на четыре медали. Конкуренция очень высокая, особенно в лёгких весах. Среди стран-лидеров можно назвать хозяев чемпионата Индию, Китай, Южную Корею. Как всегда, сильную сборную привёз Казахстан, уверенно прибавляет команда Узбекистана, также сильные спортсменки у Японии, Монголии, Турции, стран Латинской Америки», — цитирует Муталибова ТАСС.

По его словам, в первенстве планеты примут участие 330 спортсменок из 65 стран.

«И, несмотря на то что несколько сборных бойкотировали соревнования, здесь представлены все ведущие страны мирового женского бокса», — заключил тренер.

Российские и белорусские боксеры примут полноценное участие в соревнованиях с национальным флагом и гимном. Об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины.

ЧМ-2023 пройдёт с 15 по 26 марта.

Ранее глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался об уровне женского бокса.




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