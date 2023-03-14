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Кремлёв заявил, что женский бокс развивается сильнее с каждым днём

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Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался об уровне женского бокса.
Кремлёв заявил, что женский бокс развивается сильнее с каждым днём
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Я вижу хорошее будущее. Каждый год больше, сильнее становится развитие женского бокса. И мы будем это поддерживать, развивать», — цитирует Кремлёва РИА Новости

Напомним, что IBA допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, в случае их победы будет исполняться гимн страны.

На этапе мирового тура в Марокко россияне первенствовали в девяти весовых категориях из 11. Помимо США, о бойкоте заявляли Финляндия, Швеция и Ирландия.

Ранее Кремлёв высказался об участии российских и белорусских спортсменов под своим флагом на международных турнирах.

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