Кремлёв заявил, что женский бокс развивается сильнее с каждым днём

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался об уровне женского бокса.

«Я вижу хорошее будущее. Каждый год больше, сильнее становится развитие женского бокса. И мы будем это поддерживать, развивать», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

Напомним, что IBA допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, в случае их победы будет исполняться гимн страны.

На этапе мирового тура в Марокко россияне первенствовали в девяти весовых категориях из 11. Помимо США, о бойкоте заявляли Финляндия, Швеция и Ирландия.

Ранее Кремлёв высказался об участии российских и белорусских спортсменов под своим флагом на международных турнирах.