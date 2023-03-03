Федерация бокса Узбекистана осудила бойкот чемпионата мира из-за допуска России

В Федерации бокса Узбекистана заявили, что страна придерживается международных спортивных норм и поддерживает принцип «спорт вне политики».

«Узбекская сторона не имеет полномочий определять, будут ли выступать страны, зарегистрированные для участия в состязаниях, а также убирать либо добавлять в список участников ЧМ тех или иных национальных сборных. Узбекистан — государство, придерживающееся международных спортивных норм и поддерживающее принцип, согласно которому спорт вне политики», — говорится на сайте Национального Олимпийского комитета Узбекистана.

В октябре 2022 года Международная боксёрская ассоциация (IBA) сообщила о допуске россиян и белорусов к соревнованиям. Атлеты смогут выступать на международных турнирах под флагами своих стран, также при их победе прозвучат национальные гимны. Боксёрские ассоциации нескольких стран, в том числе США, Канады, Великобритании, Украины, Ирландии, Чехии, Швейцарии и Норвегии, отказались принимать участие в чемпионатах мира из-за допуска россиян.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса США отрицает обвинения в подстрекательстве к бойкоту чемпионатов мира.