Федерация бокса США отрицает обвинения в подстрекательстве к бойкоту чемпионатов мира

Федерация бокса США (USA Boxing) отрицает обвинения в том, что её исполнительный директор Майк Макэти призывал другие страны бойкотировать чемпионаты мира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA).

«Информация о том, что Макэти способствовал бойкоту турниров IBA, необоснованна. Ни он, ни USA Boxing не консультировали относительно участия в чемпионата мира никого, кроме американских боксёров», — приводит Inside The Games слова из заявления USA Boxing.

5 октября 2022 года IBA сообщила о допуске к международным турнирам российских и белорусских спортсменов под флагами и гимнами своих стран.

Боксёрские ассоциации США, Канады, Великобритании и Украины отказались принимать участие в чемпионатах мира из-за допуска спортсменов из России и Белоруссии.

IBA открыла дисциплинарное дело против глав федераций, бойкотирующих соревнования.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко высказалась о намерении ряда стран бойкотировать ЧМ из-за допуска на турнир россиян и белорусов.