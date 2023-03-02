Федерация бокса США отрицает обвинения в подстрекательстве к бойкоту чемпионатов мира
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«Информация о том, что Макэти способствовал бойкоту турниров IBA, необоснованна. Ни он, ни USA Boxing не консультировали относительно участия в чемпионата мира никого, кроме американских боксёров», — приводит Inside The Games слова из заявления USA Boxing.
5 октября 2022 года IBA сообщила о допуске к международным турнирам российских и белорусских спортсменов под флагами и гимнами своих стран.
Боксёрские ассоциации США, Канады, Великобритании и Украины отказались принимать участие в чемпионатах мира из-за допуска спортсменов из России и Белоруссии.
IBA открыла дисциплинарное дело против глав федераций, бойкотирующих соревнования.
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко высказалась о намерении ряда стран бойкотировать ЧМ из-за допуска на турнир россиян и белорусов.